Marinha do Brasil alerta para mau tempo na faixa litorânea do Ceará até segunda, 4

A Marinha do Brasil emitiu um alerta de mau tempo para toda a faixa litorânea de Natal, no Rio Grande do Norte, até São Luís, no Maranhão. A área abrange todo o litoral do Ceará.

Conforme o aviso, são esperados ventos de direção sudeste a nordeste e intensidade de até 60 km/h, entre a noite deste sábado, 2, e a tarde da segunda-feira, 4.

Devido aos ventos fortes, o alerta vale para navegantes, comunidades de pesca e praticantes de esporte e recreio no mar.