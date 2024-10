Empresa cearense oferece soluções 360º para setor de veículos elétricos

DCC Energy vai pela apresentar ao mercado, primeira vez, solução inovadora durante Expomarket Condomínios. Crédito: Divulgação.

A DCC Energy, referência no setor de veículos elétricos e híbridos no Ceará, estará presente na maior feira condominial do Estado – a empresa é uma das patrocinadoras do Expomarket Condomínios, que reunirá os principais players do setor em Fortaleza nos dias 25 e 26 de outubro. A empresa oferece soluções que resolvem uma das grandes dores do mercado de veículos elétricos: a infraestrutura de carga, especialmente em condomínios residenciais. Os serviços vão da realização de projetos ao atendimento em uma ampla rede própria de eletropostos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A companhia também projeta e instala sistemas de recarga em residências, empresas e condomínios, onde o processo pode ser mais complexo. Uma atuação 360° graus na eletromobilidade.

"Nosso objetivo é proporcionar ao usuário de carros elétricos e híbridos a melhor experiência, seja ao recarregar o veículo em casa ou ao utilizar nossa rede de eletropostos para suportar deslocamentos mais longos", afirma Daniel Carvalho, CEO da DCC Energy. Com mais de 600 instalações residenciais e uma rede de 48 eletropostos no Estado com carregadores rápidos e semi-rápidos (47kw DC e 22kw AC), a DCC Energy possui 40% de participação de mercado em serviços relacionados à quantidade de veículos elétricos vendidos em Fortaleza. Agora, a empresa está prestes a inaugurar o maior hub de recarga do Nordeste, no BS Design, em Fortaleza, com 23 estações de carregamento. DCC Energy vai inaugurar, nos próximos meses, o maior hub de recarga do Nordeste, com 23 estações de carregamento. Crédito: Divulgação.

Por meio do aplicativo de celular (DCC Energy) e do cartão Energy Card, o uso dos eletropostos se torna simples, planejado e altamente satisfatório. A escolha de locais estratégicos para disponibilizar veículos elétricos traz segurança aos usuários, que agora podem ir e vir sem preocupações com a autonomia do carro. Solução de impacto para condomínios A DCC Energy segue na vanguarda em equipamentos e em soluções para o mercado. Após mais de um ano de desenvolvimento, a empresa lança agora um sistema de balanceamento dinâmico de carga para condomínios. Considerado um "divisor de águas" para projetos condominiais, o sistema é uma solução inteligente que permite otimizar a distribuição de energia em prédios com múltiplas unidades, como garagens com carregadores elétricos. O sistema, controlado via internet, distribui dinamicamente a energia, garantindo que as instalações originais sejam preservadas, prevenindo problemas de sobrecarga ou falta de energia. Ele funciona monitorando a capacidade de carga disponível fornecida pela concessionária de energia (como a Enel, no Ceará) e distribuindo essa energia de forma eficiente entre os carregadores, conforme a sobra de energia do prédio.

“Do jeito que se coloca hoje, ao atingir determinada capacidade, o condomínio ou qualquer outro estabelecimento vai ter que solicitar um aumento de carga. Isso é muito dispendioso, tanto para a concessionária de energia quanto para o condomínio ou o estabelecimento que está solicitando, porque vai haver troca de cabos, envolve custos de mão de obra e gera morosidade no assunto. Quando você põe a solução, você preserva as instalações originais que vêm do transformador da rua e passa a utilizar de forma inteligente a carga para distribuir entre os carregamentos simultâneos que são feitos no prédio”, afirma Daniel Carvalho, CEO da DCC Energy.

Apresentação oficial A solução inovadora será oficialmente apresentada para o mercado na Expomarket Condomínios. Durante o evento, a DCC Energy apresentará também outras soluções e oferecerá uma visão técnica sobre a instalação de pontos de recarga em edifícios residenciais e comerciais. A participação vai oportunizar que síndicos e gestores de condomínios entendam como a eletromobilidade pode ser integrada de maneira segura e eficiente em seus empreendimentos, atendendo à crescente demanda de moradores que possuem veículos elétricos.

Para os interessados, a empresa disponibiliza visitas técnicas sem ônus e oferece suporte desde a concepção do projeto até a execução com acompanhamento de engenheiros especializados. Condomínios beneficiados A DCC Energy está presente nas principais concessionárias do Estado e é indicada como a empresa de referência para executar o serviço da instalação de sistemas de recarga em residências após a compra de um VE (veículo elétrico/eletrificado). Os serviços da DCC Energy em condomínios incluem projeto, análise de carga e de infraestrutura coletiva, e a própria instalação de sistemas de cargas de veículos elétricos. O atendimento inicia com uma visita técnica para alinhamento da necessidade, quando ocorre o levantamento da demanda e de especificações técnicas.

A solução para a criação de um sistema ou infraestrutura dimensionada é então elaborada e apresentada aos síndicos, conselho e moradores condominiais através de assembleias.

“Participamos ativamente junto aos síndicos, esclarecendo todas as dúvidas e questões. Dispondo de equipes próprias, executamos todo o serviço ou projeto contratado, sempre com acompanhamento dos nossos engenheiros eletricistas e do nosso staff gerencial”, afirma o CEO da empresa, Daniel Carvalho. A instalação do sistema de carga de veículos elétricos não é tão simples, mas também não é algo muito complexo. Regulamentações orientam as especificações técnicas e o correto dimensionamento dos cabos e componentes de segurança. Além disso, o projeto necessita de uma ART (Anotação de Responsabilidade Técnica). Já a execução exige documento emitido pela empresa prestadora de serviço ou por engenheiros eletricistas.