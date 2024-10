Governo Federal discute financiamento internacional para educação em encontro da Unesco

O Centro de Eventos do Estado do Ceará sediou, na manhã desta quinta-feira, 31, a abertura da Reunião Mundial sobre a Educação, evento realizado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

A edição deste ano do evento é realizada em Fortaleza durante esta quinta e a próxima sexta, 1°, com participação do atual vice-presidente da República Federativa do Brasil, Geraldo Alckmin, do ministro da Educação, Camilo Santana, e do governador do Ceará, Elmano de Freitas.

O encontro busca reunir líderes da educação em todo o globo para discutir estratégias de aceleração para os anos restantes da Agenda 2030, documento lançado em 2015 pela Unesco que inclui pautas como educação de qualidade e redução de desigualdades.