Popularização de veículos elétricos no Brasil impulsiona setor condominial

A popularização dos veículos elétricos no Brasil passa pela atuação de empresas de referência global no setor de mobilidade elétrica, como a fabricante chinesa BYD. A crescente adesão do público, fruto de parcerias estratégicas estabelecidas pela marca com governos e empresas em diversas regiões do mundo, tem impactado diretamente o setor condominial, que investe cada vez mais na instalação de sistemas de recarga em empreendimentos residenciais e comerciais. Além das adequações estruturais, há uma demanda crescente por soluções que levem em conta as características específicas dos veículos elétricos, com foco em garantir maior segurança nos ambientes residenciais. Pensando nisso, a BYD Carmais, concessionária da BYD em Fortaleza, além de ser uma das patrocinadoras do Expomarket Condomínios 2024, vai apresentar no evento suas soluções tecnológicas de ponta voltadas para veículos elétricos e que se adequam a ambientes residenciais. A feira condominial ocorrerá nos dias 25 e 26 de outubro, no Shopping Riomar Fortaleza.

Segurança avançada A empresa está à frente de inovações de destaque no cenário global, como a tecnologia desenvolvida exclusivamente para tornar suas baterias “à prova de fogo”. Ideal para ambientes condominiais, uma vez que oferece uma forte camada de proteção contra incêndios. O problema é solucionado com as baterias Blade, uma inovação exclusiva da marca que oferece maior densidade energética, segurança avançada e uma vida útil superior às baterias tradicionais de íon de lítio. Isso porque a bateria Blade da BYD utiliza células de fosfato de ferro-lítio (LFP), que são mais estáveis termicamente do que as baterias tradicionais de níquel-cobalto-manganês (NMC). Além disso, sua disposição em lâminas longas melhora a dissipação de calor, enquanto a ausência de liberação de oxigênio durante a fuga térmica reduz o risco de combustão.

A segurança é garantida pela marca mesmo em caso de colisões ou perfurações. Testes realizados pela BYD, como a perfuração com prego e a exposição a altas temperaturas, demonstraram que a bateria Blade mantém temperaturas baixas e não entra em combustão, mesmo em situações extremas. Em comparação com as baterias NMC, que podem atingir mais de 500°C e pegar fogo rapidamente, a Blade se mostrou muito mais resistente, sendo capaz de suportar impactos severos sem comprometer a segurança. Confira o vídeo comparativo:

Além da segurança, a bateria Blade resolve a chamada "ansiedade de autonomia", ou seja, o medo de ficar sem carga no meio de uma viagem. “São carros com oito anos de garantia na bateria e com acabamento e desempenho inigualável”, atesta o diretor comercial da BYD, Leonardo Dal'ollio. Inovação tecnológica A oferta da tecnologia atende a um dos pilares da atuação da BYD: o foco no cliente. A empresa realiza pesquisas contínuas para entender as necessidades dos consumidores e ajustar suas ofertas de produtos e serviços. Em seu diversificado portfólio, a BYD oferece modelos que atendem a diferentes perfis de clientes, desde motoristas de aplicativos até grandes frotas empresariais. As variações vão de preço a especificações.

Um exemplo é o BYD Dolphin, um modelo que se tornou popular entre motoristas de aplicativos devido ao seu custo acessível e autonomia eficiente, permitindo que mais pessoas possam migrar para a mobilidade elétrica. Os preços competitivos também são fruto da verticalização da cadeia de produção dos veículos elétricos, com controle desde a extração de minérios até a montagem final, garantindo monitoramento total da qualidade. Falando em tecnologia, além da bateria Blade, a BYD também desenvolveu a e-Platform 3.0, uma plataforma modular que facilita o desenvolvimento de diferentes modelos de veículos elétricos com alta eficiência energética e flexibilidade. A inovação tecnológica permite à empresa lançar novos modelos com agilidade, adaptando-se rapidamente às necessidades do mercado e mantendo-se à frente da concorrência.

Transição eletrizante A BYD é conhecida pela sustentabilidade em toda sua cadeia produtiva. A empresa utiliza energia renovável em seus processos de fabricação, e seus veículos oferecem emissões zero, alinhando-se com as exigências globais de redução de impacto ambiental. O impulsionamento da venda de veículos elétricos no País está associado a parcerias estratégicas firmadas com governos e empresas em todo o mundo para acelerar a transição para a mobilidade elétrica. Nesse quesito, a grande aceitação do público merece ser pontuada. De acordo com a BYD Carmais, a concessionária é líder em vendas de carros elétricos no Estado, tendo a fabricante chinesa registrado um crescimento exponencial nas vendas de veículos elétricos, superando inclusive grandes fabricantes tradicionais.