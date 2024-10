G20 reafirma seu compromisso de abandonar os combustíveis fósseis

Os líderes do G20 reafirmaram seu compromisso de abandonar os combustíveis fósseis após as conversas desta semana em Washington, segundo uma declaração ministerial publicada nesta sexta-feira (25).

Com base nos compromissos assumidos no ano passado na COP28 de Dubai, a declaração reconheceu os planos para acelerar a ação nesta "década crítica, com o objetivo de alcançar a meta de zero emissões líquidas em 2050, de acordo com a ciência".

O documento acrescenta que a transição dos combustíveis fósseis também deve ser feita de forma "justa, ordenada e equitativa".