Sanauto será a única concessionária da Chevrolet a vender Blazer EV no Ceará

A pré-venda do Blazer EV começou em todo o Brasil no dia 17 de setembro, pela página on-line da marca. O veículo, no entanto, desembarcou meses antes no País , em junho. As entregas do SUV foram agendadas para outubro deste ano. O preço de lançamento é de R$ 479 mil.

A Sanauto , concessionária da Chevrolet no Ceará, pertencente ao Grupo Carmais , será a única a comercializar o novo SUV elétrico Blazer EV no Estado. O veículo já está à venda para o público geral na Sanauto Chevrolet Fortaleza, localizada na avenida Barão de Studart, bairro Aldeota.

O Grupo Carmais é uma das maiores empresas do setor automotivo nos estados do Ceará, Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte. Ele realiza a venda de veículos novos, seminovos, motos, caminhões, locadoras de veículos, assistência técnica e peças.

Sobre o Blazer EV

Segundo a Chevrolet, o Blazer EV é ideal para o uso urbano e viagens longas, com autonomia de 481 km por carga e um dos painéis multimídia mais avançados da categoria.

O sistema, que combina o Mylink de 17,7 polegadas com a integração do Google Built-in, permite que o motorista utilize todos os recursos do Google Assistente diretamente do painel do veículo, sem a necessidade de projetar a tela do celular.