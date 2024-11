Concursos no CE: editais abertos têm remuneração de até R$ 13,3 mil

Semana foi marcada pela abertura de quatro novos concursos no Estado Crédito: FÁBIO LIMA

Estão abertas as inscrições de, pelo menos, 17 editais de 10 concursos públicos ou processos seletivos com previsão de 1.012 vagas diretas no Ceará ou com amplitude nacional. Salário inicial pode chegar a R$ 13,3 mil. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Dentre os certames nacionais, estaduais e municipais, estão sendo ofertadas vagas em diferentes áreas de atuação. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nesta matéria, você vai ler informações sobre os seguintes concursos e seleções:

PGM Fortaleza (30 vagas) A Procuradoria-Geral do Município de Fortaleza (PGM Fortaleza) lançou o concurso público com 30 vagas imediatas e 60 cadastros de reserva no cargo de analista. O salário inicial é de R$ 7.253,44. As inscrições estarão abertas até as 23h59min do dia 6 de novembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 200.

Prefeitura de Jucás (351 vagas) O concurso para a Prefeitura de Jucás está com 351 vagas abertas, dentre imediatas, cadastro de reserva e específica para candidatos com deficiência. As vagas são referentes a cargos de nível médio, técnico e superior. São três editais diferente: Edital nº 001/2024 com vagas para psicólogo, assistente social, nutricionista, enfermeiro, médico, técnico em enfermagem, engenheiro ambiental, fiscal de tributos e médio veterinário e inscrições até 4 de novembro.

com vagas para psicólogo, assistente social, nutricionista, enfermeiro, médico, técnico em enfermagem, engenheiro ambiental, fiscal de tributos e médio veterinário e inscrições até 4 de novembro. Edital nº 002/2024 com vagas para agente de combate às endemias e agente comunitário de saúde, com inscrições até 4 de novembro.

com vagas para agente de combate às endemias e agente comunitário de saúde, com inscrições até 4 de novembro. Edital nº 003/2024 com vagas para professor (diferentes áreas) e pedagogo e inscrições até 5 de novembro. O salário inicial varia entre R$ 1.533,20 a R$ 13.300 para atuação em jornadas de até 40 horas semanais.

O concurso é organizado pela banca do Instituto Consulpam. A validade será por dois anos a partir da homologação, podendo ser prorrogado por igual período. O valor da taxa de participação varia de R$ 90 a R$ 140 a depender da vaga desejada. As provas objetivas estão marcadas para o próximo dia 24 de novembro de 2024. Para mais informações e detalhes sobre as vagas, basta acessar o site do Instituto Consulpam, contato por WhatsApp (85) 99624-0600 ou telefones (85) 3224-9369/3239-4402. Prefeitura de Catunda (191 vagas) O concurso da Prefeitura de Catunda está com 191 vagas imediatas e 591 para a formação de cadastro de reserva para os níveis fundamental, médio, técnico e superior.