Concurso da Prefeitura Municipal de Morada Nova encerra as inscrições nesta quarta, 30

Para participar do concurso, os interessados devem se inscrever no site da banca organizadora , Instituto Consulpam, e realizar o pagamento da taxa , cujo valor também depende da escolaridade.

O salário pode chegar a R$ 3.500,78 a depender da escolaridade do participante e da carga horária.

As inscrições para o concurso da Prefeitura Municipal de Morada Nova (a 167,62 km de Fortaleza) se encerram nesta quarta-feira, 30 . Ao todo são 1.278 vagas , de ensino médio e de ensino superior, sendo 320 imediatas e 958 de cadastro reserva.

Nível médio: R$ 100



Nível superior: R$ 140

Confira os cargos e a escolaridade requerida:

Professor de Educação Infantil (Nível superior)

Professor Fundamental I (Nível superior)

Professor de Português (Nível superior)

Professor de Matemática (Nível superior)

Professor de Empreendedorismo (Nível superior)

Professor de Ciências (Nível superior)

Professor de Educação Ambiental (Nível superior)

Professor de Geografia (Nível superior)

Professor de História (Nível superior)

Professor de Filosofia (Nível superior)

Professor de Ciências da Computação (Nível superior)

Professor de Artes (Nível superior)

Professor de Música (Nível superior)

Professor Socioemocional (Nível superior)

Psicólogo (Nível superior)

Assistente Social (Nível superior)

Intérprete de libras (Nível superior)



Merendeira (Nível médio)



Auxiliar de serviços gerais ( Nível médio)

Outro ponto é que o processo seletivo terá prova objetiva, que ocorrerá no dia 15 de dezembro, para todos os cargos, e prova de títulos para as oportunidades de nível superior. Já o resultado final será divulgado no dia 25 de fevereiro de 2025.

Confira mais informações no edital.