Concursos da Prefeitura de Fortaleza estão com inscrições abertas; veja

A prefeitura também divulgou edital para o concurso da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município (CGM), com 12 vagas, porém as inscrições só começam na próxima segunda-feira, 21.

Os concursos da Prefeitura de Fortaleza para preenchimento de cargos da Procuradoria Geral do Município de Fortaleza (PGM) e da Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental (ACFor) estão com inscrições abertas a partir das 14h desta sexta-feira, 18 .

Requisitos

Para o concurso da PGM, os candidatos devem ter formação superior em Ciências Contábeis, Administração, Economia, Ciências Atuariais, Direito, Engenharia, Estatística ou Ciências da Computação.

Já para o certame da ACFor, os candidatos a analista de regulação devem ter formação em Administração ou Ciências da Computação, Ciências Contábeis, Economia ou graduação diversa (com certificado emitido por instituição reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de classe).

No caso do cargo para auditor, os candidatos precisam possuir graduação em nível superior, com habilitação em controladoria e auditoria e, também, registro no respectivo conselho de classe.