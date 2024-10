Fortaleza tem menor taxa de abstenção em cidades com 2º turno

Das 51 cidades que disputaram segundo turno nas eleições de 2024, Fortaleza foi a que registrou a menor taxa de abstenção do Brasil, com 15,84% do eleitorado não comparecendo às urnas. Neste domingo, Evandro Leitão (PT) foi eleito em disputa contra André Fernandes (PL).

Ao todo, 1.421.428 eleitores compareceram às urnas neste segundo turno. Desse total, 1.489.352 foram votos válidos (84,16%). Os votos em branco foram de 24.415 (1,64%) e os nulos contabilizaram 43.509 (2,92%). A abstenção foi de 280.329 eleitores, o que equivale a 15,84% dos que estavam aptos a votar. Os dados foram divulgados pela Justiça Eleitoral.

No primeiro turno, Fortaleza também obteve a menor taxa de abstenção entre as capitais do país, 15,52%, com 274.619 eleitores que não votaram. Em comparação ao pleito municipal de 2020, quando a taxa registrada foi de 21,84%, a abstenção caiu 6,32 pontos percentuais na capital cearense.