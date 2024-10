Concursos Correios: taxa de inscrição pode ser paga até esta terça-feira, 29

Ao todo, serão 3.511 vagas, sendo 94 no Ceará. A taxa de inscrição varia de acordo com o edital, o do nível médio é R$ 39,80 e o de nível superior é R$ 42

Hoje, terça-feira, 29, é o último dia para pagar a taxa de inscrição dos dois concursos do Correios. O valor varia de acordo com o edital, o do nível médio é R$ 39,80 e o de nível superior é R$ 42.

As inscrições para os certames acabaram nessa segunda-feira, 28. Ao todo, são 3.511 vagas, sendo 94 no Ceará, com remunerações de até R$ 8,5 mil quando somados os benefícios.

A previsão é que as provas aconteçam no dia 15 de dezembro de 2024 em todas as regiões do Brasil, contemplando todos os estados e o Distrito Federal, podendo abranger até 306 localidades.