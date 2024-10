Mais de mil alunos da rede pública participam de aulão motivacional na reta final do Enem

Na penúltima semana que antecede as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que ocorrem nos dias 3 e 10 de novembro, os estudantes entram na reta final de preparação. Na manhã desta sexta-feira, 25, mais de 1.200 alunos do terceiro ano do ensino médio participaram de um aulão motivacional em Fortaleza, como parte do projeto Esquenta Enem, promovido pelo Governo do Estado. Somente no Ceará, cerca de 250 mil pessoas estão inscritas no certame.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), o Ceará registrou 113.586 estudantes concluintes do ensino médio na rede pública inscritos no Enem 2024, o que representa 100% do total desses alunos.

O evento, que teve como objetivo motivar a juventude na busca por uma vaga no Ensino Superior, ocorreu na Vila Social do bairro Canindezinho. Na ocasião, os estudantes de 19 escolas da Capital ouviram falas do governador Elmano de Freitas (PT) e da titular da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), Eliana Estrela.