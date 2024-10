Concursos no Ceará: editais abertos têm remuneração de até R$ 11,3 mil

São pelo menos 11 concursos públicos ou processos seletivos com vagas no Ceará ou amplitude nacional. Vagas são para diferentes cargos

Estão abertas as inscrições de, pelo menos, 11 editais de concursos públicos ou processos seletivos com previsão de 4.517 vagas diretas no Ceará ou com amplitude nacional. Salário inicial pode chegar a R$ 11.304,67.

As inscrições devem ser realizadas no site da banca organizadora Fundação de Cultura e Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Funcepe) até 23 de outubro. O valor cobrado como taxa de participação varia de R$ 80 a R$ 140.

O concurso da Câmara de Itaitinga está com 37 vagas abertas , dentre imediatas, cadastro reserva e específicas para candidatos com deficiência.

Todos os inscritos serão avaliados por meio de provas objetivas, fase com natureza eliminatória e classificatória, previstas para serem aplicadas no dia 8 de dezembro.

As inscrições, que estão disponíveis no site oficial da banca organizadora (Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro - Idib), começaram no último dia 23 de setembro e seguem até o dia 23 deste mês, às 23h59min.

Mais informações e o edital do concurso estão disponíveis no site .

O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade, sendo R$ 100 para nível médio e R$ 80 para nível fundamental.

O certame visa preencher vagas de agente administrativo, auxiliar de serviços gerais, copeiro, motorista, recepcionista e vigia.

As remunerações variam de R$ 1.412 a R$ 1.500 em jornadas de 40 horas semanais. Veja mais informações no edital.



Adagri (120 vagas)

As inscrições para o concurso público da Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri) começaram no dia 20 de setembro e seguirão até o dia 29 de outubro.

Ao todo, são ofertadas 120 vagas, sendo 20 para engenheiros agrônomos, 50 para médicos veterinários e 50 para cargos técnicos de nível médio em agropecuária ou similares, além de 360 para cadastro de reserva.

O edital prevê salário para cargos de nível médio de R$ 1.830 e quem pode chegar a R$ 5.890.

Já para cargos de nível superior, a remuneração pode variar entre R$ 3.634,89 e R$ 11.304,67.

Os interessados devem acessar o site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), na aba concursos/inscrições abertas.

Correios (3.511 vagas)

Os Correios abriram dois editais para o preenchimento de 412 vagas para Analista (Nível Superior) e 3.099 vagas para Agente de Correios (Nível Médio), totalizando 3.511 oportunidades.

O salário varia de R$ 2.429,26 a R$ 6.872,48 para trabalhar em jornadas de 44 horas por semana.

As inscrições devem ser realizadas no site da banca organizadora e no Portal dos Correios até 28 de outubro. O valor cobrado como taxa de participação varia de R$ 39,80 a R$ 42.

ACFor (13 vagas)

A Agência de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental de Fortaleza (ACFor) abriu seleção no dia 18 de outubro para o preenchimento de 13 vagas imediatas nos cargos de Analista de Regulação e Auditor.

O salário-base é de R$ 7.253,44, acrescido de Gratificação de Desempenho por Atividade de Regulação e Fiscalização , para trabalhar em uma jornada de 40 horas por semana.

As inscrições devem ser realizadas no canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza até o dia 10 de novembro. O valor cobrado como taxa de participação é de R$ 200.



ESP-CE (4 vagas)

A Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP-CE) está com seleção aberta para bolsistas. São 4 vagas imediatas, e as incrições seguem até às 12h dessa segunda-feira, 21 de outubro.

As bolsas estão divididas nas modalidades "Extensão Tecnológica" e "Desenvolvimento e Inovação Tecnológica".

O valor das bolsas varia de R$ 2.400 a R$ 6.000, para uma jornada de 40 horas por semana. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas na página da ESP-CE.

PGM Fortaleza (30 vagas)

A Procuradoria-Geral do Município de Fortaleza (PGM Fortaleza) lançou o concurso público com 30 vagas imediatas e 60 cadastros de reserva no cargo de analista.

O salário inicial é de R$ 7.253,44.

As inscrições estarão até às 23h59min do dia 6 de novembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 200.

Prefeitura de Catunda (191 vagas)

O concurso da Prefeitura de Catunda está com 191 vagas imediatas e 591 para a formação de cadastro de reserva para os níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As oportunidades incluem fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, assistente social, eletricista, dentre outros. As remunerações variam de R$ 1.412,00 a R$ 4.000,00.

As taxas de inscrições estão disponíveis até o dia 04 de novembro variam entre R$ 70, R$ 100 e R$ 140.

Os interessados devem realizar as inscrições nos seguintes sites:

Prefeitura de Morada Nova (294 vagas)

O concurso da Prefeitura de Morada Nova está com 294 vagas imediatas e 984 para a formação de cadastro de reserva para os níveis médio e superior.

As remunerações variam de R$ 1.412,00 a R$ 3.500,78. As taxas de inscrições variam entre R$ 100 e R$ 140. As inscrições seguem até o dia 30 de outubro no site do Instituto Consulplam.

CGM Fortaleza (83 vagas)

A controladoria geral do Município (CGM) abriu um edital com 12 vagas imediatas e 71 cadastros de reserva para o cargo de Auditor de Controle Interno. O vencimento básico é de R$ 7.253,44, que pode ser bonificado por desempenho.

O concurso é dividido em seis áreas, sendo elas:

Área 1 - para graduados em Ciências Contábeis;



Área 2 - para graduados em Ciências da Computação ou afins da área de Tecnologia da Informação e Comunicação;



Área 3 - para graduados em Direito;



Área 4 - para graduados em Ciências Econômicas;



Área 5 - para graduados em Estatística; e



Área 6 - - para graduados em qualquer curso de nível superior.

As inscrições começam a partir das 14h do dia 21 de outubro e vão até às 23h59 do dia 12 de novembro. Mais informações no site do IMPARH

UFC (144 VAGAS)

A Universidade Federal do Ceará lançou o edital de um concurso para 144 vagas imediatas. As oportunidades se dividem entre nível médio e superior.

Além de atuar em diferentes campi da instituição em Fortaleza, os convocados vão para Crateús, Itapajé, Quixadá, Russas e Sobral.



As inscrições no concurso UFC devem ser realizadas a partir das 10h de 30 de outubro até 13 de novembro de 2024 e o edital está disponível de maneira digital, precisando informar o código verificador 5199098 e depois o código CRC 7CBE92EA.

Cargos de Assistente em administração e de Técnico de tecnologia da informação (ambos de nível médio)

têm remuneração inicial de R$ 2.667,19. Já os de Analista de tecnologia da informação e de engenheiro, que exigem formação de nível superior, têm remuneração inicial é de R$ 4.556,92.

