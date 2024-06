'Vamos investir R$ 3,5 bilhões do novo PAC em obras de infraestrutura, diz Jader Filho

Jader Filho destacou que governos anteriores tentaram acabar com o Minha Casa, Minha Vida, sem sucesso. "Não apagaram a memória de quem ganhou casa própria pelo Minha Casa, Minha Vida", disse. Ele destacou que Jaguariúna já iniciou, ontem, a primeira obra do Minha Casa, Minha Vida no mandato do Lula.

"Importante tanto quanto o retorno do Minha Casa, Minha Vida é o retorno dos investimentos, do PAC. Aqui, só para o Estado de São Paulo são cerca de R$ 3,5 bilhões em obras de urbanização de favelas, de contenção de encostas, regularização fundiária", citou.

O ministro das Cidades, Jader Filho, destacou a retomada dos investimentos no Minha Casa, Minha Vida e em obras de infraestrutura, como a expansão da linha verde do metrô de São Paulo. Ele destacou que só para o Estado de São Paulo são R$ 3,5 bilhões em obras de infraestrutura.

Em relação à expansão do metrô, Jader Filho destacou que serão feitos 14 quilômetros de metrô e três estações, em Vila Prudente, Penha e Guarulhos.

O ministro participou, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de evento para o lançamento da pedra fundamental do campus Zona Leste da Unifesp e do Campus Cidade Tiradentes, do Instituto Federal de São Paulo (IFSP). Estão no evento o vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin; o ministro da Fazenda, Fernando Haddad; o ministro da Educação, Camilo Santana; o ministro das Cidades, Jader Filho; o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira; e o ministro da Secretaria de Comunicação, Laercio Portela.