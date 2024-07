Nova etapa do PAC fará R$ 41,2 bilhões em obras, diz Jader Filho

O ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou que a nova etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) terá uma seleção de R$ 41,2 bilhões a partir de propostas feitas pelos municípios. As declarações ocorreram em cerimônia no Palácio do Planalto, nesta sexta-feira. Segundo o ministro, foram 872 propostas selecionadas.

"Nós iniciamos aqui apontando que, hoje, fora a seleção que havia sido feita anteriormente, nós faremos uma seleção de R$ 41,2 bilhões. São 872 propostas em 707 municípios", afirmou.

Jader continuou: "nesta seleção, nós vamos alcançar, de maneira direta e indireta, 535 mil novos empregos nessas obras que vão ser apresentadas".