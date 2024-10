Escultura de São Francisco de Assis é inaugurada na Praia de Iracema

A escultura foi feita de metal ferroso reutilizado e com peças automotivas descartadas. O processo de criação, desenho, silhueta e estrutura foi desenvolvido por Edismar. Como apoio, o artista contou com o suporte de outros dois profissionais para fazer o preenchimento, solda, limpeza e pintura.

Edismar demorou cerca de cinco meses para realizar a escultura. Ele é conhecido por dar vida nova a partir dos materiais descartados. Este foi mais um convite feito ao artista pelo empresário Deusmar Queirós, fundador da rede de farmácias. “Essa já é a oitava escultura que ele me encomenda. Algumas já estão expostas (no mesmo local). Fiquei muito feliz com esse pedido pois essa obra carrega detalhes enriquecedores”, afirma o escultor.

“Eu fico muito feliz de ter uma obra minha na Beira Mar de Fortaleza, pois eu moro em Fortaleza há três anos. Antes eu morava no Interior e vinha para a Capital, ficava na Beira Mar vendendo meus produtos como ambulante. Colocava meu paninho no chão e fazia a exposição das minhas miniaturas. Tentava vender ali as minhas esculturas, mas às vezes não vendia. E agora tenho quatro esculturas expostas no local (estacionamento da filial). Então isso é uma história muito bonita e impressionante, de quando você tem fé, garra e persistência, as coisas acontecem”, destaca Edismar.

Além da imagem de São Francisco de Assis, o artista também criou outras três obras que estão na unidade do Aterro de Iracema: o Lobo, com 1,40 m de altura e 1,80 m de comprimento, o Carneiro, com 75 cm de altura e 90 cm de comprimento, e uma pomba, com 35 cm.

Natural de Jaguaribara, a 224 km da Capital, Edismar já criou mais de 300 peças utilizando materiais recicláveis. Há obras dele em vários estados do Brasil, como Rio de Janeiro, Pará, São Paulo, Minas Gerais, no Distrito Federal. Também há criações suas em outros países, como Estados Unidos, Portugal e Suíça.