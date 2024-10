Terminal Intermunicipal do Crato: obras têm atraso de três meses e não há prazo de conclusão

Segundo o prefeito do Crato, Zé Ailton Brasil, as obras estão atrasadas devido à lentidão da construtora responsável

As obras de reforma e requalificação do Terminal Intermunicipal do Crato, que fica a 538,53 quilômetros de Fortaleza, deveriam ter sido concluídas em julho deste ano. Parada, a obra não tem previsão de conclusão. Iniciado em novembro do ano passado, o projeto ainda não foi entregue à população e o ritmo lento das atividades no local não sugere que a conclusão esteja próxima.

De acordo com informações do repórter da rádio CBN Cariri, Yago Pontes, no terminal é possível observar poucos trabalhadores e algumas máquinas, mas sem sinais de que o trabalho esteja avançando com a velocidade esperada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na última semana, o prefeito do Crato, Zé Ailton Brasil (PT), falou sobre o atraso nas obras. Em uma coletiva de imprensa, ele expressou insatisfação com a situação, afirmando que todos os recursos necessários para a obra já foram repassados à empresa contratada, mas que a lentidão é de responsabilidade da construtora.