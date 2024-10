Inauguração da 1ª Sala Google de Fortaleza ocorre nesta terça-feira, 22

Já é a sexta Sala Google do Estado. As outras foram inauguradas em Acaraú, que conta com duas, Itaitinga, Deputado Irapuan Pinheiro e Maracanaú

A inauguração será às 11h na Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Jaime de Oliveira. O evento terá a presença do governador Elmano de Freita s, da secretária da Educação, Eliana Estrela, e do presidente da Etice, Francisco Barbosa, além de outros convidados.

As outras Salas Google foram inauguradas anteriormente em Acaraú, que conta com duas unidades do equipamento, Itaitinga, Deputado Irapuan Pinheiro e Maracanaú, última lançada em agosto deste ano. A meta, de acordo com a Etice, é lançar mais de 40 salas do equipamento em instituições públicas de ensino.

Inauguração Sala Google EEEP Jaime Alencar de Oliveira

Data: 22 de outubro, terça-feira



Horário: 11h



Local: Av. Rogaciano Leite, 2285 – Luciano Cavalcante, Fortaleza



