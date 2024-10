Governo do Ceará firma parceria para desenvolvimento da economia do mar

O Governo do Ceará, por meio da secretaria do Turismo (Setur), firmou uma parceria com o Fórum Oceano de Portugal e com Instituto Winds For Future para promover a economia azul, ou seja, a economia do mar.

O objetivo é iniciar uma cooperação estratégica voltada para a inovação e o crescimento econômico das regiões costeiras do Estado.

A assinatura ocorreu nesta quinta-feira, 16, em Oeiras, Portugal, durante o Bluetech Ocean Forum.