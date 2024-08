Quinta Sala Google é inaugurada no Ceará; entenda

A Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice) inaugurou, em parceria com a Golden, representante da Google no Ceará, a Sala Google na Escola Estadual de Ensino Médio (EEM) José Milton de Vasconcelos Dias, localizada no município de Maracanaú.

A inauguração ocorreu na última quinta-feira, 5. A iniciativa das empresas possui o objetivo de tornar a comunicação dos alunos com os professores mais eficiente, ao oferecer um espaço centralizado para essa colaboração.

A ação faz parte do projeto Google for Education, serviço voltado da empresa voltado às instituições de ensino, e conta com espaço reformado nas escolas com computadores e internet para facilitar o acesso e incentivar o acesso da plataforma.