Tratamento do câncer será implementado nos hospitais regionais de Crateús e Iguatu, diz Elmano

Em Iguatu, a gestão estadual realizou a desapropriação do terreno onde será construída a futura unidade no último dia 30 de setembro. O Hospital deverá ser responsável pelo atendimento da população de 17 municípios do Centro-Sul do Ceará, e ampliará serviços de traumato-ortopedia, pediatria, obstetrícia e cirurgia geral.

Em Crateús, a ordem de serviço para a obra do hospital foi autorizada no último dia 1º de outubro. Ao todo, o investimento é de R$ 41 milhões e deve beneficiar 292 mil pessoas que residem em 11 municípios da região.

O tratamento contra o câncer será implementado nos hospitais Regional dos Sertões de Crateús e no Regional de Iguatu , disse o governador do Ceará, Elmano Freitas (PT), durante live nas redes sociais na tarde dessa quarta-feira, 16. O objetivo, conforme o chefe do Executivo, é interiorizar o tratamento da doença no Estado .

De acordo com Elmano, a ampliação do tratamento contra a doença no Estado é um compromisso da atual gestão. “Estamos em negociação com os prestadores de serviço o tratamento em Crateús. Eu me comprometi com o povo cearense que eu ia interiorizar. Eu disse que ia colocar nos hospitais regionais que nós temos”, disse.

Ainda segundo o gestor, o tratamento deverá ser ampliado para pelo menos dez locais no Estado. “Vamos ter dez polos espalhados no interior do Ceará para o tratamento contra o câncer perto da pessoa”, afirma.

O Hospital Regional dos Sertões de Crateús contará com 280 leitos; atendimento de maternidade, emergência e clínico. A unidade de saúde ofertará serviços traumatológico, pediátrico, cirúrgico, obstétrico, e de neonatal e, atualmente, está em negociação a implantação do serviço oncológico.