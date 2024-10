Elmano: apoio à exploração de urânio no Ceará depende de parecer científico

Governador concedeu entrevista ao O POVO News na tarde desta segunda-feira, 21 Crédito: FCO FONTENELE

A concentração de urânio sete vezes acima do permitido encontrada de forma natural na água de poços do distrito de Trapiá, em Santa Quitéria - a 222,3 km de Fortaleza - pode fazer com que o Governo do Estado do Ceará revise o apoio ao Projeto Santa Quitéria, que visa a exploração de urânio e fosfato na jazida localizada no mesmo município, segundo afirmou o governador Elmano de Freitas (PT). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O Estado aguarda um novo parecer sobre a potabilidade da água de toda a cidade e também considera a testagem das pessoas em um trabalho realizado em parceria com o Ministério da Saúde. Mas, durante entrevista ao O POVO News edição especial, na tarde desta segunda-feira, 21, o governador adiantou a opinião sobre o cenário. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “O meu parecer será acatar aquilo que os cientistas disserem, que é aquilo que pode ser feito com segurança máxima à saúde da população. Prioridade: a saúde da população. Se a exploração da usina não comprometer e ficar demonstrado que não compromete, aí nós podemos manter o acordo”, declarou.

Quando deflagrado na semana passada por matéria do O POVO, o assunto foi objeto de nota pelo Consórcio, que afastou qualquer relação da alta concentração de urânio em Trapiá com a exploração da jazida. Perspectiva defendida também pelo Instituo Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama). Orientação sobre decisão será de cientistas O documento assinado entre Elmano e representantes da estatal Indústrias Nucleares do Brasil (INB) e a Galvani Fertilizantes, os quais compõem o Consórcio, foi renovado no ano passado sob críticas dos movimentos ambientalistas que condenam a exploração das reservas de urânio e fosfato. “Penso que um governador responsável dar vez e voz aos cientistas para que eles nos digam quais são as medidas, que relacionamento isso pode ter com a usina, em que medida a usina pode ou não agravar uma situação como essa”, reforçou o governador hoje, mencionando o caso de Trapiá.

De imediato, o Estado tomou ainda as seguintes medidas: Criação de um Comitê Emergencial para Gerenciamento de Riscos e Contenção de Danos, formado pelas secretarias da Casa Civil, Recursos Hídricos, Saúde e Procuradoria-Geral do Estado, além dos órgãos Cagece, Cogerh, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros Militar;

Interdição dos pontos de coleta de amostras em que foi identificada a presença de urânio;

Orientação e acompanhamento multidisciplinar da população local;

Garantia do abastecimento à população da localidade com 15 carros-pipa diários;

Início do funcionamento da adutora nesta semana, que levará água do açude Araras até a localidade;

Elaboração de Plano de Contingência em resposta ao evento adverso, a partir de estratégia planejada e intersetorialmente articulada, objetivando minimizar efeitos. Equipe do EpiSUS chega ao Ceará nesta terça-feira, 22 Ao mesmo tempo, Elmano informou que comunicou e pediu apoio dos ministérios da Saúde, Integração Regional e Meio Ambiente para atuar no caso de alta concentração de urânio no Ceará. Nesta terça-feira, 22, segundo informou a Sesa, chega ao Estado a equipe do Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema único de Saúde (EpiSUS).