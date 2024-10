Evento gratuito de condomínios está com as inscrições abertas no Ceará; confira

A feira começa nesta sexta-feira, 25, e a programação contará com fornecedores do segmento, além de rodadas de negócios e palestras

A Expormarket Condomínios 2024, evento que aborda temas de gestão condominial, será realizada nesta semana, nos dias 25, sexta-feira, e 26, sábado. A feira, que será gratuita, contará com fornecedores do segmento, além de rodadas de negócios e palestras.

O evento, realizado pelo Grupo de Comunicação O POVO, ocorrerá no shopping RioMar Fortaleza, na sexta-feira, das 10h às 21h, e no sábado, das 10h às 19h, e trará uma programação focada em administração, sustentabilidade e segurança. As inscrições devem ser realizadas por meio deste link até esta quinta-feira, 24.

Vale destacar que essa edição ocorre após cinco anos de pausa. As últimas Expomarket Condomínios aconteceram em 2017, 2018 e 2019. Veja mais informações no site do evento.