A água do seu condomínio é de qualidade? Saiba como descobrir

Alberto Cunha Neto é diretor da ACN Tratamentus Crédito: Divulgação

Você já parou para refletir sobre a qualidade da água que chega ao seu condomínio? Essa é a principal preocupação da ACN Tratamentus, que trabalha há 13 anos com o tratamento do recurso e de efluentes, resíduos produzidos por indústrias, atividades agrícolas ou ambientes domésticos descartados no meio ambiente. A empresa compõe a programação do ExpoMarket, feira de tendências do mercado condominial, que ocorre nos dias 25 e 26 de outubro, no Shopping Riomar Fortaleza. Segundo o diretor da ACN Tratamentus, Alberto Cunha Neto, é comum que a água proveniente de poços e concessionárias seja pesada, com excesso de cloro ou até apresente areia e outros sólidos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Enquanto isso, nós trabalhamos com saúde. Somos especialistas em fornecer água tratada e já atendemos mais de 20 mil famílias. Nossas tecnologias e sistemas atendem qualquer necessidade de casas e condomínios”, destaca. Assim, a empresa garante segurança e qualidade em cada gota, assim como soluções personalizadas para residências e equipe de profissionais multidisciplinares.

Além disso, Alberto aponta para o alto nível de exigências ambientais na legislação do Estado, principalmente em relação ao tratamento de efluentes. Atuando no Ceará, no Maranhão e no Piauí, o diretor indica que o rigor das medidas cearenses no setor é o maior entre as três regiões. “Em nenhum dos outros estados em que nós atuamos existe uma legislação tão restrita como aqui no Ceará. E, caso os condomínios não sigam, é questão de multa”, alerta. Também é comum que os residenciais sejam autuados em relação ao uso de poços e ao tratamento de água subterrânea, por não seguirem as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Dessa forma, os serviços ofertados pela empresa envolvem:

- Coleta e análise de água de piscina, poço, água da concessionária, drenagem e qualquer fonte de água; - Tratamento de água, conforme protocolo da Anvisa;

- Operação e monitoramento da qualidade de água de empreendimentos com poço, seguindo as exigências da Anvisa;



- Cloração de poços artesianos de condomínios;

- Filtros para tratamento de água;

- Operação e manutenção preventiva de Estações de tratamento de Efluentes.

“Trabalhamos com transparência em todas as etapas de execução do serviço e monitoramento, com equipe técnica qualificada, que vão desde técnicos de saneamento até doutores em saneamento, e atendimento 24 horas, fundamental para quando efluentes transbordam de madrugada ou ocorre falha eletromecânica, falta de energia e falta d'água”, garante Alberto. ExpoMarket Condomínios Participante da ExpoMarket Condomínios, o objetivo da ACN Tratamentus é transmitir para o visitante os impactos que a qualidade da água pode acarretar na saúde. A feira, realizada pelo O POVO e pelo O POVO CBN, apresenta os melhores fornecedores de produtos e serviços do mercado condominial, palestras com grandes nomes locais e nacionais do mercado e rodadas de negócios. O evento ocorre nos dias 25 e 26 de outubro, no Piso L3 do Shopping RioMar Fortaleza. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site oficial da feira. “70% do nosso corpo é água. Vamos perguntar ao nosso cliente se ele quer usar nossos serviços ou desgastar o próprio filtro, que são os rins. Acreditamos que todo mundo merece um filtro de qualidade para a água, que não seja o filtro biológico”, defende Alberto.