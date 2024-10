Crédito para MPEs cearenses pode passar de R$ 1 bi em 2025, estima BNB

Conforme explica Eliane Brasil, superintendente estadual do banco, há recursos suficientes para apoiar as pequenas empresas de todos os setores e o orçamento para o financiamento tem capacidade de ser maior, a depender da demanda.

Já Paulo Câmara, presidente do BNB, ressaltou que, com essa nova estrutura, a responsabilidade aumentou.

Além disso, foram divulgados nesta quinta-feira, 17, os vencedores do Prêmio Banco do Nordeste da Micro e Pequena Empresa. Ao todo, quatro negócios foram vencedores, escolhidos entre os clientes que apresentaram os melhores resultados em indicadores acompanhados pela Instituição, em 2023.

Atualmente, a carteira ativa de clientes supera R$ 17,4 bilhões. As atividades mais financiadas pelo BNB no segmento são serviços (41,1%) e comércio (32,4%).

"Queremos garantir que as micro e pequenas empresas tenham cada vez mais presença na nossa região. Esse é um caminho sem volta, com um maior aporte de recursos e energia, para que mais pessoas possam empreender da maneira correta."

"Na época, os preços eram altíssimos, mas eu tinha um sonho e uma grande vontade de crescer [...] No decorrer do tempo, fomos fazendo a obra com recursos próprios, mas também buscamos apoio do Banco do Nordeste para concluir a construção."

Fundada há mais de 20 anos, a proprietária Carla Inês afirmou que, inicialmente, a loja era da sua mãe, porém, há 14 anos, foi passada para ela. E, só em 2015, deu o primeiro passo, com a compra do terreno.

A novidade deste ano é a categoria Empreendedorismo Feminino, que teve como vencedora a loja atuante no setor varejista, a Bem Me Quer By Carla Ines Ltda, localizada em Viçosa do Ceará.

Também comentou sobre as dificuldades de gerir uma empresa, especialmente sendo mulher. "Empreender hoje é muito desafiador, cada dia é uma nova batalha, um novo desafio. Mas a cada dia, eu venço com ainda mais vontade de superar o próximo desafio e de crescer cada vez mais."

Já na categoria microempresa, o empreendimento vencedor foi o Laboratório Prolab, especialista em análises clínicas, em Ubajara. O representante, Rafael Araújo, destacou que é motivo de alegria ver o interior do Estado sendo reconhecido com este prêmio, especialmente com as dificuldades de empreender.

No recorte de pequena empresa, o destaque ficou com a Veep Telecom, do setor de telecomunicações e sediada no município de Senador Pompeu. Criado em 2017, o negócio surgiu com o intuito de atender à crescente demanda por conexão de qualidade no Sertão Central do Ceará.