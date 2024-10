Expomarket aborda importância de inspeção predial e soluções sustentáveis para condomínios

A adoção de estratégias mais sustentáveis em condomínios já é uma tendência, tanto para novos lançamentos como para empreendimentos antigos Crédito: Freepik

O Expomarket Condomínios é a ocasião perfeita para encontrar as melhores soluções para o seu condomínio e ficar por dentro das principais tendências do segmento. Abordando temas fundamentais para o mercado, como inspeção predial e sustentabilidade, o evento ocorre nos dias 25 e 26 de outubro, no Shopping Riomar Fortaleza, Piso L3. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas online.

Engenheiro Civil, Lawton Parente apresenta a palestra “Manutenção e Inspeção Predial” e tem como objetivo apresentar ao público do Expomarket Condomínios a magnitude da estratégia. O processo visa identificar todas as necessidades de manutenção de uma edificação, ordenando, por ordem de prioridade, os pontos mais e menos críticos.

“Na nossa palestra, vamos entender o nível da inspeção predial. Essa dinâmica de entendimento está faltando para os síndicos, porque eles veem o problema, chamam os construtores, mas não têm nenhum tipo de estudo. Então, como decidir quem está certo? Por isso, é preciso aprofundar o entendimento com técnicas de engenharia, e assim poder encarar o mercado e ter a garantia de que o trabalho será cotado adequadamente”, destaca Lawton.

Já o coordenador de políticas ambientais da Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece), Romildo Lopes, leva ao Expormarket Condomínios o tema “Caminhos para Sustentabilidade em Condomínios”. O profissional irá apresentar as principais soluções para redução de resíduos e consumo de recursos naturais, como:

- Separação entre resíduos recicláveis e não recicláveis;

- Parceria com associações ou catadores que coletam os resíduos e os destinam adequadamente;

- Instalação de placas solares;

- Campanhas de conscientização;

- Torneiras que limitam o tempo de despejo da água;

- Sanitários ecológicos;

- Iluminação com sensor de presença;

- Ar-condicionados com controle de temperatura para um consumo mais eficiente.



Segundo o especialista, a adoção de estratégias mais sustentáveis em condomínios já é uma tendência, tanto para novos lançamentos como para empreendimentos antigos. “O comportamento começa pela provocação dos próprios moradores. Esse olhar diferenciado para o nosso dia a dia é uma tendência mundial, não só em relação à redução do consumo de bens, mas também devido à economia financeira que gera para o condomínio. O mercado fez com que os imóveis inovassem nesse conceito”, acredita.

