Conheça os benefícios do uso de gás natural em condomínios

Segundo o gerente de comunicação e marketing da Cegás, Paulo Mota, um dos principais diferenciais da companhia é o fornecimento do gás canalizado às residências, dispensando a necessidade de armazenamento em botijão. A estratégia agrega conforto e segurança ao serviço, além de garantir a disponibilidade do recurso sempre que necessário.

Esse é o produto que a Companhia de Gás do Ceará (Cegás) fornece a cerca de 30 mil residências em todo o Estado. Especialista em atender condomínios, a empresa participa do Expomarket, feira condominial que ocorre nos dias 25 e 26 de outubro, no Shopping Riomar Fortaleza, com realização do O POVO.

Um dos diversos usos do gás natural é a aplicação do recurso como gás de cozinha. O artifício se destaca, principalmente, por ser um combustível menos poluente e ser mais leve que o ar, se dissipando rapidamente no ambiente em caso de vazamento e diminuindo o risco de explosões e incêndios.

Além disso, a companhia foi a primeira distribuidora no Brasil a injetar na sua rede de gasodutos, a partir de dezembro de 2017, gás natural renovável produzido através do lixo, coletado no Aterro Sanitário Municipal Oeste de Caucaia (Asmoc).

ExpoMarket Condomínios



A ExpoMarket Condomínios apresenta os melhores fornecedores de produtos e serviços do mercado condominial, palestras com grandes nomes locais e nacionais do mercado e rodadas de negócios. Realizado pelo O POVO e pelo O POVO CBN, o evento ocorre nos dias 25 e 26 de outubro, no Piso L3 do Shopping RioMar Fortaleza. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site oficial da feira.



“Eventos como esse são muito importantes porque, além de reunir um segmento relevante, capacitam os gestores de condomínios e os atualizam sobre as principais tendências do momento”, declara Paulo.



