Água de cidade cearense tem 7 vezes mais urânio que o permitido; poços são interditados

Medições sobre a concentração de urânio são feitas em Santa Quitéria desde a década de 1970, quando a jazida foi descoberta Crédito: Aurelio Alves

Três poços no município de Santa Quitéria, a 223,46 quilômetros de Fortaleza, apresentaram concentração de urânio sete vezes acima do permitido nas águas e foram interditados. A medida busca evitar o risco de contaminação na população local. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O caso foi identificado no distrito de Trapiá há cerca de 10 dias, segundo confirmou a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa). A concentração além do recomendado para o consumo humano se deu de forma natural, de acordo com a pasta. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Conforme portaria de potabilidade GM/MS nº 888/21, o valor máximo permitido é de 0,03 miligramas de urânio por litro de água", acrescentou a Sesa em nota ao O POVO.

Saúde da população não foi comprometida, diz Sesa "A Sesa ressalta que, de acordo com a série histórica de anos anteriores, até o momento não foram identificadas condições clínicas e epidemiológicas de doenças sob suspeita de contato com o metal no distrito, que fica a um raio de 70 km de distância da jazida de Itataia", explicou a Secretaria. A menção diz respeito à maior jazida de urânio do Brasil, atualmente. Descoberta na década de 1970, a reserva nunca foi explorada comercialmente até hoje. Apenas lavras para medir o tamanho foram executadas pela estatal Indústria Nucleares do Brasil (INB). Estudos chegaram a investigar a contaminação da população que habita o entorno da mina pelo urânio em estado natural, mas os resultados não foram conclusivos.

Governo do Ceará montou plano de emergência Ao O POVO, o Governo do Estado do Ceará afirmou que as decisões de interdição dos três poços e envio de 15 carros-pipa por dia para o abastecimento dos moradores do distrito aconteceu "logo que os laudos saíram", há "cerca de dez dias". Para atenuar os efeitos do "comprometimento da qualidade da água" por causas naturais, o Estado definiu as seguintes medidas: Criação de um Comitê Emergencial para Gerenciamento de Riscos e Contenção de Danos, formado pelas secretarias da Casa Civil, Recursos Hídricos, Saúde e Procuradoria-Geral do Estado, além dos órgãos Cagece, Cogerh, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros Militar;

Interdição dos pontos de coleta de amostras em que foi identificada a presença de urânio;

Orientação e acompanhamento multidisciplinar da população local;

Garantia do abastecimento à população da localidade com 15 carros-pipa diários;

Início do funcionamento da adutora nesta semana, que levará água do açude Araras até a localidade;

Elaboração de Plano de Contingência em resposta ao evento adverso, a partir de estratégia planejada e intersetorialmente articulada, objetivando minimizar efeitos. Ações estão em curso há 10 dias Ao O POVO, o governo informou ainda que, com a emissão dos laudos há cerca de 10 dias, "a comunidade foi informada imediatamente por técnicos da Cagece, já com imediata oferta de água por carro-pipa."

Além da Sesa, funcionários da INB também realizam estudos sobre o metal encontrado na cidade cearense Crédito: Aurelio Alves Sobre a adutora de água tratada, o Estado informou que "vem do Açude Paulo Sarasate, conhecido como Araras, através do Sistema de Abastecimento de Água da comunidade de Sangradouro, gerenciada pelo SISAR-BAC (Sistema Integrado de Saneamento Rural - Bacia Acaraú e Coreaú) e localizada às margens do açude." Com previsão de entrar em operação entre esta quarta-feira, 16, e a próxima quinta-feira, 17, "a adutora tem aproximadamente 16.400 metros de extensão, com previsão de bombeamento de 18 metros cúbicos por hora (m³/h)."