Consório Santa Quitéria busca informações sobre região da mina de Itataia em parceria com a Fiec

As empresas do Consórcio Santa Quitéria (Galvani Fertilizantes e INB) firmaram parceria com o Observatório da Indústria para obter informações e análise de dados sobre a região em que fica localizada a mina de Itataia

As empresas do Consórcio Santa Quitéria (Galvani Fertilizantes e INB) firmaram parceria com o Observatório da Indústria, da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) para obter informações e análise de dados sobre a região em que fica localizada a mina de Itataia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Consórcio espera que as análises viabilizem entendimento de onde a indústria, investidores, sociedade e Poder Público possam encontrar soluções viáveis ao complexo mineroindustrial de fosfato e urânio a ser desenvolvido na região e o desenvolvimento da localidade.

"A informação que o Observatório passará para o Consórcio deve subsidiar a sua tomada de decisão para investimentos, identificando as empresas que, por exemplo, podem passar por um processo de fornecimento ao mesmo, ampliando a geração de renda na região", destaca Sampaio Filho, diretor de Inovação e Tecnologia e líder do Observatório da Indústria. O Observatório já iniciou os estudos, montando uma agenda de encontros com membros do consórcio.

PODCAST VOO 168 BASTIDORES ​

Tags