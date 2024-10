Urânio na água: Comissão Nacional de Energia Nuclear acompanha caso no CE

Jazida de urânio, de responsabilidade da INB, é localizada a 70km da comunidade que teve água com concentração do metal acima do permitido Crédito: Aurelio Alves

A Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen) afirmou que está acompanhando e colaborando com outras autoridades no caso do distrito de Trapiá, em Santa Quitéria - a 222,3 quilômetros de Fortaleza. A localidade teve três poços com concentração de urânio sete vezes acima do recomendado. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O Governo do Estado atestou o índice após observar alteração em 14, de 15 amostras feitas na água do distrito. Conforme portaria de potabilidade GM/MS nº 888/21, o valor máximo permitido é de 0,03 miligrama de urânio por litro (mg/L). No comunicado, a Cnen explica que "o Urânio possui dois tipos de toxidez, a radiológica e a química, sendo a química mais restritiva que a radiológica."

Com o resultado, as medidas imediatas foram de interdição dos poços, envio de carros-pipa para fornecer água potável para as famílias e a formação de uma força-tarefa para ampliar a investigação de alta concentração de urânio no distrito. De acordo com o Estado, a concentração além do recomendado para o consumo humano se deu de forma natural. Trapiá está a cerca de 70 km da Fazenda Itataia, onde foi descoberta uma reserva de urânio ainda na década de 1970 e até hoje nunca explorada. Cnem descarta influência do Projeto Santa Quitéria A exploração do urânio, que é associado ao fosfato na região, chegou a ser alvo da estatal Indústrias Nucleares do Brasil (INB) ao longo dos últimos 50 anos, mas não obteve as licenças ambientais necessárias para a operação.

“Assim, a Cnen pode afirmar que as concentrações de urânio presentes nas águas subterrâneas no entorno do empreendimento são de origem natural, não tendo qualquer relação com o PSQ”, reforça a comissão em nota. Projeto recebe apoio de governos e críticas de movimentos ambientalistas O Projeto Santa Quitéria é conduzido por um consórcio de mesmo nome, formado entre a INB, que detém o monopólio do urânio no Brasil, e a Galvani Fertilizantes, a qual tem interesse nas reservas de fosfato associada ao urânio para a produção de fertilizantes e alimentação animal. A projeção é de que sejam investidos “mais de R$ 2 bilhões para a construção do complexo mineroindustrial” na região de Itataia. “A massa salarial, considerando apenas os cerca de 500 empregos diretos, será de R$ 100 milhões por ano e aquecerá a economia regional”, calcula o Consórcio Santa Quitéria.