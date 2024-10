Urânio em água: Ceará planeja força-tarefa com ministérios, diz Elmano

Governador falou pela primeira vez sobre a concentração do minério na água de distrito de Santa Quitéria e disse contar com ministérios da Saúde, Meio Ambiente e Integração Regional para dar diagnóstico preciso da situação

A população do distrito cearense de Trapiá, onde a água de três poços apresentou concentração de urânio sete vezes acima do aceitável pelos órgãos de saúde, deve contar com representantes dos ministérios da Saúde, Meio Ambiente e Mudança do Clima e Integração e Desenvolvimento Regional no trabalho de diagnóstico da situação.

“Pedimos apoio para fazer análise já desde o começo quando encontramos urânio acima do permitido. Determinei que a secretária de Saúde (Tânia Mara Silva Coelho) fosse até o distrito de Trapiá para que, de maneira transparente como determina a lei e como é obrigação nossa de ser transparente com o nosso povo e, sem criar pânico, dar os dados corretos e demonstrar as medidas que estavam sendo tomadas”, afirmou o governador Elmano de Freitas (PT).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Foi a primeira manifestação pública do gestor sobre o assunto revelado em primeira mão em matéria do O POVO. Ele ainda ressaltou que o aumento da concentração do metal na água se deu de forma natural.