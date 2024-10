Pão de Açúcar anuncia fechamento de loja no Dionísio Torres; veja

O Grupo Pão de Açúcar anunciou o encerramento das atividades da sua loja no Dionísio Torres, no cruzamento da Avenida Virgílio Távora com a Antônio Sales, em Fortaleza. O último dia das operações será em 26 de outubro.

Por meio de nota, a companhia informou que "avalia constantemente seu parque de lojas e, após estudos internos, optou pelo fechamento da unidade."

Além disso, explicou que os colaboradores que demonstraram interesse em permanecer na companhia estão participando de processos de recolocação para outras unidades de acordo com a disponibilidade de vagas.