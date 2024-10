Com presença de Alckmin, Apex lança Painel de exportação a governos estrangeiros

Em evento que conta com as presenças do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e do ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, a ApexBrasil lança na manhã desta sexta-feira, 4, em São Paulo, o "Painel de Oportunidades de Exportação para Governos Estrangeiros".

Com isso, o governo entende estar dando um salto de qualidade visando justamente ajudar a resolver o problema da falta de conhecimento e divulgação sobre as compras de governos estrangeiros. De acordo com a entidade, "são oportunidades de exportação a governos estrangeiros que, em geral, são pouco aproveitadas pelas empresas brasileiras".

Segundo a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), estima-se que as compras governamentais representam, em média, 15% do PIB dos países. No caso do Chile, segundo dados do Banco Mundial, as compras públicas representaram US$ 14,9 bilhões em 2021 ou 4,7% do PIB chileno. No caso da Colômbia, lá em 2016, esse valor foi de US$ 41,7 bilhões ou 13,4% do PIB, segundo a OCDE.