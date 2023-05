Pão de Açúcar: gameficação do APP para reforçar a fidelização

O Pão de Açúcar anuncia o novo Pão de Açúcar Mais com foco em fidelizar ainda mais seus clientes premium. Com a reformulação do programa, o Pão lança também o Cliente Mais Gold e o Cliente Mais Black, que segmenta seus clientes conforme níveis de frequência e volume de compras, oferecendo benefícios exclusivos O novo programa de fidelidade estará disponível no aplicativo Pão de Açúcar Mais a partir de 25 de maio de 2023.

Como vai funcionar

A partir de pesquisas quantitativas e de usabilidade feitas com consumidores, o programa foi reformulado para oferecer mais benefícios de acordo com o perfil de compra de cada cliente. Dessa forma, além de se tornar Cliente Mais apenas ao baixar e se cadastrar gratuitamente, o consumidor poderá evoluir de nível ao cumprir duas missões em 12 semanas, atendendo assim à filosofia da gameficação: uma de recorrência de compras e outra de ticket gasto nas lojas (Pão de Açúcar e Minuto Pão de Açúcar) e no e-commerce.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao cumprir as duas missões no período estipulado, o cliente pode ser tornar um Cliente Mais Gold ou Cliente Mais Black, que têm ainda mais benefícios exclusivos. Caso não atinja os objetivos, permanece com os benefícios do Cliente Mais:

Cliente Mais Black:

- 20% off em uma seleção de Açougue em uma quinzena ou em uma seleção de Hortifruti na outra quinzena

- Acesso a promoções especiais com um dia de antecedência

- Frete grátis em compras a partir de R$99,00

- Um Bolo e um Espumante com 99% de desconto no mês do aniversário

- Um café por mês no Espaço Café de uma das lojas

- Ofertas exclusivas e personalizadas

- 5 pontos stix a cada R$20,00 na mesma compra, para trocar por produtos ou cashback

Cliente Mais Gold:

- 10% off em uma seleção de Açougue em uma quinzena ou em uma seleção de Hortifruti na outra quinzena

- Acesso a promoções especiais com um dia de antecedência

- Frete grátis em compras a partir de R$199,00

- Um Bolo e um Espumante com 75% de desconto no mês do aniversário

- Ofertas exclusivas e personalizadas

- 5 pontos stix a cada R$20,00 na mesma compra, para trocar por produtos ou cashback

Cliente Mais:

- Frete grátis em compras a partir de R$399,00

- Um Bolo e um Espumante com 50% de desconto no mês do aniversário

- Ofertas exclusivas e personalizadas

- 5 pontos stix a cada R$20,00 na mesma compra, para trocar por produtos ou cashback

Para melhorar a experiência no app, foi desenvolvida uma nova home focada para compras online com atalhos para “Meus Favoritos” e categorias de produtos. Outra evolução foi a simplificação do processo de compra, que passa a oferecer automaticamente a modalidade de entrega para mais adequadas para aquela compra: “Clique e Retire”, podendo retirar na loja de preferência a partir de 60 minutos; e/ou “Pra Já”, com entrega em minutos; e/ou “Express”, com entrega a partir de 2 horas.

Com as alterações na interface, que estão sendo feitas gradualmente nos últimos meses, a quantidade de usuários ativos mensais no app aumentou 39% em um ano, enquanto a participação do aplicativo nas vendas digitais cresceu 19% no mesmo período. Esta evolução também foi impulsionada pela última campanha de markenting “Vem para o APP” lançada em abril.