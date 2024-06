IDT disponibiliza mais de duas mil vagas de emprego no Ceará

Instituto de Desenvolvimento do Trabalho oferta 2.391 vagas de emprego; entre as oportunidades, há vagas para consultor de vendas e técnico de enfermagem

Os cearenses que estão em busca de um emprego podem concorrer a uma das 2.391 vagas que estarão disponíveis nesta segunda-feira, 10, nas unidades de atendimento do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) no Estado. Desse total, 310 são destinadas às pessoas com deficiência (PCDs).

Dentre as vagas disponíveis, destacam-se as para consultor de vendas, cozinheiro, auxiliar de cozinha, técnico de enfermagem e teleoperador. Para esta última, são ofertadas cerca de 200 oportunidades.

Também há opções para consultor de vendas, manicure, mecânico de automóvel e preparador físico.