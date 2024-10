Santander realiza leilão com imóveis a partir de R$ 32,7 mil; veja

A variedade abrange casas, apartamentos, lotes e propriedades comerciais em diversos locais do Brasil, incluindo o Ceará

O leilão será realizado de forma online, no site oficial da Biasi Leilões , e será conduzido por Eduardo Consentino. Os interessados devem fazer um cadastro prévio no site para dar seus lances.

A variedade abrange casas, apartamentos, lotes e propriedades comerciais em diversos locais do Brasil, incluindo o Ceará . Veja a lista com todos os estados mais abaixo.

O Banco Santander, em parceria com a Biasi Leilões, vai realizar um feirão de imóveis na próxima terça-feira, 8, a partir das 11h30min. Ao todo, 191 propriedades estão disponíveis a partir de R$ 32,7 mil.

Neste caso, é necessário um sinal mínimo de 20% do valor da compra, somente para imóveis acima de R$ 90 mil, sendo apenas lotes comerciais e residenciais. Para terrenos, o pagamento só poderá ser feito à vista.

Além disso, o pagamento pode ser realizado com lance à vista ou por meio do financiamento imobiliário em até 420 meses.

Vale ressaltar ainda que todos os imóveis terão IPTU e condomínio quitados pelo banco até a data do leilão.

Entre os destaques do leilão, está uma casa, localizada em Araripe, no Ceará, a cerca de 534 km de Fortaleza, com 49,68 m² de área construída. O lance mínimo é de R$ 60 mil.

Também no Estado, há uma propriedade com lance inicial de R$ 46,4 mil em Horizonte, na Região Metropolitana. O terreno tem 282 m², sendo 53,14 de área construída.