MPF investiga impacto negativo das apostas online no Ceará

Outras frentes também têm sido criadas para conter o avanço destes impactos. No Congresso, alguns projetos de lei estão propondo mudanças na Lei das bets - aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no fim do ano passado -, que está em fase de regulamentação.

Sob o comando do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o grupo vai funcionar em parceria com a Rede Federal de Fiscalização do Bolsa Família e Cadastro Único com objetivo de apresentar uma proposta, até o dia 2 de outubro, de restrição ao desvirtuamento do propósito do programa.

Ministério da Fazenda, Ministério da Saúde e Casa Civil também vão trabalhar na ação de forma integrada.

(com informações também da Agência Estado)