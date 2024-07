Meireles é o bairro mais procurado venda e aluguel de imóveis em Fortaleza

Aldeota foi o segundo no cenário de vendas. Levantamento do Radar Imobiliário, do DataZAP

O levantamento é do Radar Imobiliário de julho do DataZAP, fonte de inteligência imobiliária do Grupo OLX.

Na sequência, o bairro da Aldeota registrou o segundo melhor desempenho no número de cliques em anúncios de imóveis à venda na Capital, com 5,90%. O terceiro lugar foi ocupado pelo Cocó, com 4,49%. Veja todo o ranking ao fim desta matéria.

"A proximidade com a Praia de Iracema e a Feirinha do Artesanato são atrativos adicionais para quem escolhe viver nessa área".

O Radar Imobiliário também observou a variação do índice de preços, que fechou junho de 2024 com um crescimento de 5,62% no acumulado de 12 meses, próximo à média nacional do período, de 6,17%.

Além do Meireles, o bairro da Aldeota também ocupou a segunda posição para a busca de imóveis para alugar, com 6,31%, acompanhado pelo bairro Engenheiro Luciano Cavalcante, com 3,97%.

Quando avaliado os preços de locação, Fortaleza registra variação acumulada de 13,5% no período de 12 meses, abaixo da média nacional, que ficou em 14,86%.

O estudo também traz os interesses dos clientes ao escolherem um imóvel. No cenário de venda, a atenção é voltada para opções de 70 metros quadrados (m²) a 100 m², com 26%, e de 50 m² a 70 m², com 25%.

Em relação ao número de dormitórios, se destacam unidades com dois quartos (32%).