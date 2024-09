Sefaz-CE antecipa discussões sobre o fim do ICMS e lança Selo IBS Ceará

A Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) lançou o Selo IBS Ceará e iniciou oficialmente as discussões sobre a transição para o novo sistema de tributação brasileiro sobre o consumo.

A partir de 2026, entra em vigor o sistema de Imposto de Valor Agregado (IVA dual), em que os impostos estadual (ICMS) e municipal (ISS) serão substituídos pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).

As ações que contarão com o Selo IBS Ceará serão aquelas realizadas em parcerias desenvolvidas entre instituições públicas e privadas, além da academia, com intuito de promover esclarecimentos à sociedade sobre as novidades no sistema de tributação a partir da reforma.