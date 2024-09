Ceará é o único estado a registrar aumento na inadimplência, diz Serasa

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 21-03-2024: As principais dívidas estão com os bancos e cartões de crédito (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo) Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

O Ceará foi o único estado do Brasil a registrar aumento no número de inadimplentes, conforme os dados do Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa. Em agosto, o Estado contabilizou 3.192.419 consumidores negativados, uma alta de quase 9 mil em relação a julho, quando havia 3.183.420 pessoas com débitos em atraso. Veja mais abaixo como renegociar. Além disso, a quantidade de dívidas também cresceu. O número passou de 11.217.934 em julho para 11.327.657 em agosto, o que significa um acréscimo de mais de 100 mil.

As principais dívidas estão com os bancos e cartões de crédito, correspondendo a 28,30% dos débitos. Na sequência, aparecem as contas básicas de água, luz e gás (27,23%) e as financeiras, empresas que concedem crédito, mas não são bancos (18,04%). No recorte de faixa etária, o grupo que mais se destaca é o de 20 a 40 anos, que corresponde a 35,9% do total, e entre 41 e 60 anos, com 33,5%.

Já levando em consideração o sexo, as mulheres prevalecem (53,3%) na comparação com os homens (46,7%). Em Fortaleza, também houve um crescimento no número de pessoas que possuem dívidas em atraso. A quantidade subiu de 1.241.622 para 1.251.149 em agosto, assim como a de débitos, que passou de 4.807.528 para 4.909.286.

Conforme explica Thiago Ramos, coordenador da Serasa, o acesso é rápido e o consumidor também terá acesso ao seu score de crédito, que impacta diretamente o limite oferecido ou a taxa de juros de um financiamento. "Ele também terá acesso gratuito às dívidas que estão em seu nome, assim como às condições de negociação para elas. Quem não tem facilidade com celular ou computador pode ir a qualquer agência dos Correios no país, pois têm parceria com a Serasa, e o atendente dos Correios pode realizar essa consulta." Outro ponto reforçado pelo coordenador é que recebe relatos de consumidores abordados por ligações telefônicas ou mensagens de WhatsApp de pessoas se passando pela Serasa.