Turismo no Ceará cresce 39% e injeta R$ 1,7 bilhão na economia do Estado, diz Ministério

O Ceará recebeu 720 mil turistas de outros estados brasileiros Crédito: Samuel Setubal/ Especial para O Povo

O Ceará atraiu, em 2023, 720 mil turistas de outros estados brasileiros, valor que representou um aumento de 39% em relação ao registrado em 2021 (517 mil), ano analisado anteriormente. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O gasto médio dos visitantes pernoite foi de R$ 2.401, o que contribuiu com um faturamento de R$ 1,7 bilhão para a economia estadual. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os dados são do módulo de Turismo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em parceria com o Ministério do Turismo.

O levantamento também traz informações sobre as regiões. A mais visitada pelos viajantes brasileiros foi o Sudeste, com 43,4% do total das viagens, seguida pelo Nordeste (25,3%) e Sul (17,4%). O Centro-Oeste e o Norte, menos procurados, receberam, respectivamente, 7,5% e 6,4% dos turistas. Já, no que concerne à origem das viagens, a ordem foi a mesma: Sudeste: 45,9%



Nordeste: 22%



Sul: 17,1%

Centro-Oeste: 8,2%

Norte: 6,8% Cenário nacional Ao todo foram realizadas 21,1 milhões de viagens pelos brasileiros em 2023, número 71,5% maior do que o observado em 2021 (12,3 milhões). A grande maioria (97%) escolheu destinos nacionais, injetando R$ 21 bilhões na economia do País.