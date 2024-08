Brasil está entre os 15 maiores mercados globais de turismo, diz pesquisa

O resultado brasileiro teve destaque entre as nações da América Latina Crédito: Tomaz Silva/ Agência Brasil

O Brasil passou a integrar o ranking dos 15 maiores mercados globais do segmento de viagens, na 15ª posição, segundo o Global Travel Market Report 2024, divulgado pela empresa de análises norte-americana Phocuswright. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A avaliação é referente ao desempenho dos países em 2023. O resultado brasileiro teve destaque entre as nações da América Latina, das quais apenas o México também entrou na lista, no 11º posto. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com o ministro do turismo, Celso Sabino, de 2022 para 2023 o número de visitas de estrangeiros no Brasil aumentou 62,7%, chegando a 5,9 milhões de pessoas. O que demonstra mudança positiva na imagem internacional do País.

O ranking da Phocuswright dos 15 maiores mercados globais de viagens em 2023 é composto, ainda, por Reino Unido, Emirados Árabes Unidos, Canadá, Espanha, Índia, México, Itália, Austrália e Nova Zelândia e Rússia. Perspectiva para 2024 O ministro também comentou que os dados sobre o turismo no Brasil de 2024 indicam “um horizonte extremamente promissor”. Conforme informações da Polícia Federal, no primeiro semestre deste ano, mais de 3,5 milhões de estrangeiros vieram ao Brasil. Em relação ao valor acrescentado à economia do País, dados do Banco Central mostram que os gastos de visitantes internacionais nesse período de janeiro a junho foi de R$ 20,9 bilhões, resultado que representa o melhor da história, com uma alta de 15,6% ante igual período de 2023.