Ceará é o terceiro destino nacional mais buscado no Voa Brasil

Movimentação de passageiros no Aeroporto Pinto Martins Crédito: FCO FONTENELE

O Ceará é o terceiro destino mais procurado no Brasil pelo público-alvo do programa Voa Brasil, que tem como objetivo ampliar o acesso ao transporte aéreo. O Estado também se destaca como o destino mais buscado na região Nordeste, superando Pernambuco e Bahia, que completam o ranking dos cinco mais procurados. Já Fortaleza superou São Paulo e Rio de Janeiro, que ocupam o primeiro e o segundo lugar, respectivamente.

Outro destaque para o cenário cearense é Juazeiro do Norte, no Cariri, que aparece como o segundo destino mais buscado na Região, quando é realizado um corte nas cidades de médio e pequeno porte, que costumam ser atendidas pela aviação regional, de acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos (Mpor). Na avaliação da secretária do turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque, o programa é fundamental para democratizar o acesso ao transporte aéreo, permitindo que mais brasileiros possam viajar pelo país. “Estamos muito felizes com o resultado. Isso mostra que o público do programa está interessado em conhecer a diversidade de atrativos do Ceará, seja na capital, seja no interior, rico em ecoturismo, turismo paleontológico e com o forte apelo da fé em Padre Cícero, em Juazeiro do Norte”, destacou.