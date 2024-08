Grupo de moda em Fortaleza mira expansão e visa dobrar faturamento para R$ 60 milhões

Ideia é que faturamento anual passe de R$ 30 milhões para R$ 60 milhões, com estimativa de atingir R$ 100 milhões ao ano até 2028

O movimento pretende fortalecer a presença da Overlabel em diversas regiões do País, levando a moda e o design cearense aos locais, segundo o diretor de marketing e branding da empresa, William Marques.

O faturamento anual deve passar de R$ 30 milhões para R$ 60 milhões em dois anos, com extimativa de atingir R$ 100 milhões ao ano até 2028.

Esta última marca, segundo o Grupo, está revolucionando o conceito de outlet por meio de uma experiencia de compras no Centro de Fortaleza, gerando praticidade.

Atualmente, a empresa dispõe de 14 lojas e um portfólio com quatro marcas: Dogville, Leli Correia, Bendita e Offstore+.

"Estamos muito felizes e realizados com esse novo passo, que nos permite compartilhar nossa visão de moda em uma escala ainda maior", detalha.

Fundado em 2010, o Grupo destaca, em comunicado, que a expansão reafirma seu compromisso com o crescimento sustentável e a excelencia, além da inovação e do foco no atendimento ao cliente.

A companhia não detalhou um cronograma ou divulgou em quais locais do País irá realizar a expansão.

