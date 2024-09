Concursos no Ceará: salários chegam a R$ 13 mil; veja vagas

São mais de 2,5 mil vagas de concurso abertas no Estado. Crédito: FÁBIO LIMA

Com salários de até R$ 13 mil, estão abertas as inscrições de sete editais de concursos públicos ou processos seletivos com previsão de mais de 2,5 mil vagas no Ceará ou com amplitude nacional, incluindo cadastros de reserva. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Dentre os certames nacionais, estaduais e municipais, estão sendo ofertadas vagas em diferentes áreas de atuação. Nesta matéria, você vai ler informações sobre os seguintes concursos e seleções:

Adagri - inscrições iniciam em 20 de setembro (120 vagas)

Dataprev - inscrições até o dia 3 de outubro (236 vagas)

ICMBio - inscrições até o dia 16 de setembro (12 vagas)

(12 vagas) ISGH CE - inscrições até o dia 16 de setembro (95 vagas)

(95 vagas) ESP CE - inscrições até o dia 16 de setembro (5 vagas)

(5 vagas) Câmara de Itaiçaba - inscrições até o dia 2 de outubro (4 vagas)

Câmara de Aquiraz - inscrições até o dia 8 de outubro (70 vagas)

Prefeitura de Cratéus - inscrições até o dia 22 de setembro (458 vagas)



Prefeitura de Santa Quitéria - inscrições até o dia 30 de setembro (1.160 vagas)

Prefeitura de Tamboril - inscrições até o dia 9 de outubro (32 vagas)



Prefeitura de Uruoca - inscrições até 22 de setembro (424 vagas)



Unilab Sistemas e Computação - inscrições até 18 de setembro (2 vagas) Adagri (120 vagas) O concurso da Agência de Defesa Agropecuária (Adagri) do Ceará foi anunciado pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), para o provimento de 120 vagas. As oportunidades são para: 20 para auditor fiscal agropecuário – engenheiro agrônomo (nível superior)



50 para auditor fiscal agropecuário – médico veterinário (nível superior)



50 vagas para agente Fiscal agropecuário (nível médio)

Os salários variam dependendo do cago. No nível médio vão de R$ 1.830 e podem chegar a R$ 5.890. Para o nível superior vão de R$ 3.634,89 a R$ 11.304,67.

Os interessados podem se inscrever no site da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas (FGV), até 3 de outubro. O valor da taxa, que deve ser paga até o dia 4 de outubro, depende do nível de escolaridade e varia entre R$ 80 e R$ 100.

ICMBio O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade está com quatro novos editais abertos para o processo seletivo em diversas unidades de conservação do país. O processo seletivo oferece 12 vagas para agentes temporários ambientais, de nível fundamental. As remunerações variam de R$ 1.412 a R$ 3.530. Para se candidatar, é necessário enviar as informações requisitadas no edital para o e-mail: [email protected]. Também é possível conferir todos os locais disponíveis para registro presencial.