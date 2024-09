Reino Unido quer acordo de cooperação técnica em energia com o Ceará

Expectativa é de que parceria seja assinada durante as reuniões do G20 no Estado, que serão realizadas em outubro

O papel do Ceará na transição energética do Brasil, dado o pioneirismo em energias renováveis e o protagonismo atual em hidrogênio verde, chamou a atenção dos ingleses, segundo ela.

As conversas sobre os detalhes estão em curso com o Consulado, segundo revelou a secretária estadual Roseane Medeiros (Assuntos Internacionais).

A próxima agenda do G20 no Ceará deve selar um acordo de cooperação técnica entre o Reino Unido e o Ceará em energias renováveis.

Roseane atesta que a transição energética é “a área que o Ceará tem vantagem”, mas fala da necessidade de envolver outros temas na cooperação. “Óbvio que será preciso trabalhar na área de educação e eles têm interesse em digitalização”, acrescenta.

As reuniões técnicas e ministeriais do G20 voltadas à Educação serão realizadas entre 29 e 31 de outubro e encerram o calendário cearense no G20.

Caribe na mira do Brasil e do Ceará

A secretária de Assuntos Internacionais contou ainda que o governo cearense se prepara para sediar um evento “de interesse do governo federal” no qual o objetivo é aumentar as conexões logísticas entre o Brasil e os países do Caribe.