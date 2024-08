Conheça as profissões mais ofertadas e que mais contratam no Pecém

Região do Pecém engloba municípios de Caucaia, São Gonçalo do Amarante e Paracuru. Crédito: JÚLIO CAESAR

A região do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), que reúne os municípios de Caucaia, São Gonçalo do Amarante e Paracuru, gerou centenas de contratações no primeiro semestre deste ano, apesar de uma crise impactar o setor de energia. Veja abaixo as listas das vagas mais ofertadas e admitidas no Pecém. Os dados, compilados pelo Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), consideram as informações do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) entre janeiro e junho de 2024.

A ocupação de “alimentador de linha de produção” foi a que contou com mais postos de trabalho oferecidos no Pecém, totalizando 310 nos primeiros seis meses do ano. Em seguida, estava “faxineiro”, com 227 ocupações no período. 15 ocupações mais ofertadas no Pecém Alimentador de linha de produção: 310

Faxineiro: 227

Servente de obras: 97

Mecânico de manutenção de maquinas: 75

Montador de estruturas metálicas: 70

Montador de andaimes (edificações): 56

Vigilante: 50

Soldador: 45

Pedreiro: 43

Despachante de transportes: 40

Trabalhador da manutenção de edificações: 39

Trabalhador de pecuária polivalente: 37

Operador de caixa: 33

Técnico em segurança do trabalho: 32

Auxiliar de escritório em geral: 30 A vaga de “faxineiro” ficou classificada, ainda, como a mais admitida nas redes da Secretaria do Trabalho do Ceará (SET), Sistema Nacional de Emprego (Sine) e Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) da região, com 288 colocados na região. 15 ocupações com mais admissões no Pecém Faxineiro: 288

Mecânico de manutenção de máquinas em geral: 171

Trabalhador da manutenção de edificações: 164

Motorista de carro de passeio: 119

Montador de andaimes (edificações): 98

Mecânico de manutenção de máquinas: 91

Servente de obras: 54

Alimentador de linha de produção: 52

Soldador: 51

Eletricista de manutenção eletroeletrônica: 39

Auxiliar de manutenção predial: 38

Operador de máquinas industrial: 33

Técnico em segurança do trabalho: 27

Técnico de manutenção eletrônica: 26

Porteiro de edifícios: 20 Com crise global, Pecém perdeu 1,4 mil postos Os municípios que compõem a chamada região do Pecém registraram uma perda de 1.482 postos de trabalho no primeiro semestre de 2024.