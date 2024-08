Usina no Pecém terá até R$ 4 bi para abandonar carvão e usar gás natural

Usina teve 80% vendidos para a Mercúrio Asset pela EDP Crédito: Fabio Menezes/UTE Pecém I Divulgação

Com memorando de entendimento assinado com o governo cearense desde o fim de julho, a Mercúrio Asset, proprietária da UTE Pecém I, estima entre R$ 800 milhões e até R$ 4 bilhões o investimento necessário para a conversão da usina térmica de carvão mineral para gás natural. A cifra foi revelada com por Carlos Baldi, CEO da usina instalada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado "Considerando os volumes envolvidos, o financiamento faz parte da equação financeira para o projeto. Com relação à fonte dos recursos, estamos avaliando as condições com diferentes agentes", acrescentou.

O projeto de mudança no insumo da usina termelétrica do carvão mineral para gás natural é pioneiro no Brasil. A conversão para hidrogênio verde (H2V) também é planejada pela empresa. Tempo para conversão Mas antes de iniciar a conversão, a usina terá de atender a demanda do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que acionou a UTE Pecém I já em agosto. Com isso, a capacidade instalada de 720 megawatts (MW) deve ser aplicada ainda usando o carvão mineral como insumo principal da geração de energia.