Elmano diz que G20 fomenta Ceará como polo do hidrogênio verde para o mundo

Fortaleza é uma das cidades-sede do evento, que iniciou as reuniões presenciais na capital nesta segunda-feira, 10

As reuniões do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, impulsionam o Ceará como polo exportador do hidrogênio verde (H2V) para diversos países, já que Fortaleza é uma das cidades-sede do evento, presidido pelo Brasil neste ano.

A expectativa é que, dentre diversos temas, o encontro fomente discussões sobre financiamentos de instituições financeiras internacionais e fortaleça os compromissos da transição energética.

A cúpula do G20, com o tema “Brasil 2024, construindo um mundo justo e um planeta sustentável”, vem pela primeira vez ao Ceará com a terceira reunião do grupo de trabalho (GT) de Arquitetura Financeira Internacional (IFA, em inglês), promovendo debates sobre a ampliação da representatividade nas instituições do sistema financeiro internacional e o fortalecimento dos Bancos Multilaterais de Desenvolvimento (MDBs, em inglês).