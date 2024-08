Uece e Energia Pecém assinam acordo de R$ 2,5 mi para desenvolver biocarvão

Assinatura de memorando entre a Uece e UTE Pecém para o desenvolvimento de projeto de biocarvão, a partir dos resíduos do coco Crédito: Matheus Souza

Biocarvão ou carvão híbrido a partir da biomassa do coco. O plano é desenvolver este tipo de combustível no Ceará para substituir o tipo mineral e dar o primeiro passo na transição energética da Usina Termelétrica (UTE) Pecém I, no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Para isso, uma parceria de R$ 2,5 milhões foi fechada nesta quarta-feira, 26 de agosto, entre a Energia Pecém, responsável pela usina, e a Universidade Estadual do Ceará (Uece), por meio de um memorando de entendimento. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O foco é na Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI) do produto. A previsão do projeto em São Gonçalo do Amarante é durar 36 meses. A ideia da união é a avaliação da queima associada entre o biocarvão e o carvão mineral para a geração de energia.